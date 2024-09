Οι Ισραηλινοί μπορούσαν να εξοντώσουν και τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν

Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια λόγω του φόβου μήπως βλάψει τους ομήρους που κρατούνται στην αιχμαλωσία της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως αποκάλυψε η Jerusalem Post, που επικαλείται αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ν12 που κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το N12, το Ισραήλ έλαβε μια πληροφορία που παρείχε μια μοναδική ευκαιρία να δολοφονήσει τον Σινουάρ, αλλά αποφασίστηκε ότι μια τέτοια επιχείρηση ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς όμηροι κρατούνταν στην ίδια περιοχή με τον ηγέτη της τρομοκρατικής ομάδας.

