Ανασύρθηκε η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα – Δεν φέρει εμφανή τραύματα

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρυτού και είναι άθικτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων, ότι η σορός του Νασράλα δεν έφερε άμεσα τραύματα και ότι φαίνεται πως η αιτία θανάτου ήταν αμβλύ τραύμα από τη δύναμη της έκρηξης. Σύμφωνα με άλλη πηγή, η σορός του Νασράλα βρέθηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων.

🔴

Nasrallah’s body was recovered from the explosion site, found approximately 40 meters deep.

According to Reuters, there were no visible signs of a direct hit, and it’s likely that he died from the shockwave of the blast. pic.twitter.com/hHfKr5BC4F

— Voice From The East (@EastVoiceSpeaks) September 29, 2024