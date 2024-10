Ο Νασράλα είχε συμφωνήσει σε εκεχειρία πριν από τη δολοφονία του, δήλωσε ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ δήλωσε στο CNN ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε συμφωνήσει σε εκεχειρία 21 ημερών λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί από το Ισραήλ.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός είχε προταθεί από τον Τζο Μπάιντεν, τον Εμανουέλ Μακρόν και άλλους συμμάχους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Νασράλα συμφώνησε, συμφώνησε» είπε ο Χαμπίμπ στην Κριστιάν Αμανπούρ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Lebanon’s Foreign Minister Abdallah Bou Habib tells CNN that Hezbollah leader Hassan Nasrallah had agreed to a 21-day ceasefire just before he was assassinated by Israel.

The temporary ceasefire was called for by President Biden, President Macron and other allies during last…

— Christiane Amanpour (@amanpour) October 3, 2024