Πώς οι Ισραηλινοί στόχευσαν το αρχηγείο της Χεζμπολάχ με την επιχείρηση «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και σκότωσαν τον Χασάν Νασράλα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού με την οποία επιβεβαιώνει τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, κατά τη διάρκεια των χθεσινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό.

Την είδηση του θανάτου του ηγέτη της, επιβεβαίωσε και η ίδια η Χεζμπολάχ.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του, των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ακόμη στην ανακοίνωσή της πως θα συνεχίσει τη μάχη της εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης, και σε υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και αξιοσέβαστου λαού του».

Η εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου άλλωστε για χτύπημα στο αρχηγείο της οργάνωσης, στη Βηρυτό, αλλάζει όλα τα δεδομένα και καταπατά τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει η Τεχεράνη.

Όπως αναφέρουν οι ισραηλινές ενοπλες δυνάμεις ο 64χρονος ηγέτης της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκε στην επιχείρηση «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Επί πέντε ώρες ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδιζαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Πανικόβλητοι χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και άρχισαν να συρρέουν στους δρόμους και στις πλατείες στο κέντρο της πόλης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει συγκεκριμένα κτίρια, στα υπόγεια των οποίων η Χεζμπολάχ αποθηκεύει όπλα και είχε καλέσει τους ενοίκους τους να απομακρυνθούν.

Ολονύχτιο ήταν το σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Είχε προηγηθεί το σφοδρό πλήγμα στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ώρες αργότερα ότι είναι νεκρός ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χάγκαρι: «Τα κτίρια από πάνω λειτουργούν ως ασπίδες. Μπορείτε να δείτε τα κτίρια στην καρδιά της Νταχίγιε. Όταν μπαίνεις και κατεβαίνεις στο επίπεδο του πάρκινγκ. Υπάρχει αποθήκη στρατηγικών όπλων. Η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα κάτω από τον άμαχο πληθυσμό».

Η αιματηρή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν επτά κτίρια στην περιοχή, μία από τις πλέον κατοικημένες στη Βηρυτό. Ένας κρατήρας βάθους πέντε μέτρων έχει σχηματιστεί ενώ διασώστες και κάτοικοι αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Ο ανταποκριτής του Sky News αναφέρει. «Eίμαστε 100 μέτρα, ίσως και λιγότερο από το σημείο της έκρηξης. Βλέπουμε ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να πηγαίνουν πάνω κάτω τους δρόμους».

Το γραφείο του πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εγκρίνει την αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

"At my signal, unleash hell"👇

The office of Benjamin Netanyahu has released a photo that it said showed the Israeli prime minister approving the airstrike on Hezbollah’s headquarters in Beirut.

The photo appears to show Netanyahu at his hotel in New York. pic.twitter.com/SVeBu7xY8H

— Laurentiu B . 🇪🇺 (@laurbjn) September 27, 2024