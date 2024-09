Βομβαρδίζεται ο Λίβανος: Νεκροί διοικητές της Χεζμπολάχ και επικεφαλής της Χαμάς, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός – Ρίψεις ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα νέα πλήγματα με στόχο την Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, μετά τον εντατικό βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός "πλήττει τώρα στόχους (...) που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της (κοιλάδας) Μπεκάα", στον ανατολικό Λίβανο, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσθέτει ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, όπου η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε ρουκέτες, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στην πρώτη επίθεση που πραγματοποιεί μετά τα ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις "βάρβαρες" επιθέσεις του Ισραήλ "σε πόλεις, χωριά και αμάχους" στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος ερρίφθη από τον Λίβανο στο κεντρικό Ισραήλ και έπεσε σε ανοιχτό χώρο. Σύμφωνα με τον στρατό, δεν ήχησαν σειρήνες. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Ο ισραηλινός στρατός εξάλειψε τον επικεφαλής του δικτύου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη νότια Συρία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Πρόκειται για τον Άχμαντ Μουχάμαντ Φαχντ, διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Καπνός υψώνεται από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, την Βηρυτό σήμερα έπειτα από πλήγμα στην περιοχή, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Ο κρότος μιας έκρηξης ακούστηκε σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου, πρόσθεσε.

«Μπορώ να δω από το παράθυρό μου ότι ορισμένα μέρη εξακολουθούν να καίγονται. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίστηκαν σχεδόν μέχρι το ξημέρωμα» μεταδίδει η ανταποκρίτρια του BBC, Nafiseh Kohnavard.

Ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε το σφυροκόπημα με σειρά επιθέσεων εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, αυτή τη φορά στην κοιλάδα Μπέκαα βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου. Ισραηλινά μαχητικά έχουν «αποκλείσει» το αεροδρόμιο της Βηρυτού για να αποτρέψουν τον ανεφοδιασμό της Χεζμπολάχ με νέα όπλα, ενώ επόμενο βήμα θα είναι ο αποκλεισμός από τη θάλασσα.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024