Θρίλερ με την τύχη του Χασάν Νασράλα μετά το ισραηλινό πλήγμα στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έπειτα από την αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στο αρχηγείο της οργάνωσης στην Βηρυτό.

«Ο Ισραηλινός Στρατός σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα στην επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό το βράδυ της Παρασκευής, ανέφεραν οι IDF», όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

«Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο που στόχευσε ο πρόσφατος βομβαρδισμός και οποιοσδήποτε ήταν μέσα θα ήταν δύσκολο να επιβιώσει από μια τέτοια επίθεση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

UPDATE: Israeli officials suspect that Hezbollah leader Hassan Nasrallah was in the bunker targeted in the recent bombing, and anyone inside would struggle to survive such an attack, N12 reported. https://t.co/OsuWKTwqki

