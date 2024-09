Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, ότι βομβάρδισε σε νέες αεροπορικές επιδρομές του το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ στα προάστια της Βηρυτού.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar, μετέδωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά διαδοχικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα περίπου στις 18:30. Το Al Manar μετέδωσε ότι τέσσερα κτίρια καταστράφησαν από τις επιδρομές. Μετέδωσε εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούγονται πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις στην πόλη και ένα τεράστιο σύννεfο καπνού έχει υψωθεί. Σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Insane footage of the Israeli attacks on Beirut. pic.twitter.com/IJE2zWN98g

— Faytuks News (@Faytuks) September 27, 2024