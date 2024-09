Τουρκία: Πρώτη ομολογία για τη δολοφονία της 8χρονης Ναρίν – Συνελήφθη ο θείος της

Με βαθιά θλίψη, οργή και πολλά ερωτήματα η Τουρκία είπε το τελευταίο «αντίο» στην κηδεία της 8χρονης Ναρίν, η οποία βρέθηκε χτες, Κυριακή, νεκρή έπειτα από έρευνες 19 ημερών στη διάρκεια των οποίων αγνοείτο η τύχη της.

Η μικρή Ναρίν Γκιουράν είχε εξαφανιστεί στις 21 Αυγούστου στην περιοχή Μπαγλάρ του Ντιγιαρμπακίρ της Νοτιοανατολικής Τουρκίας και βρέθηκε νεκρή χτες στις 8:45 το πρωί στην άκρη ενός ρέματος μέσα σε έναν σάκο, με τα ρούχα που φορούσε όταν εθεάθη τελευταία φορά προτού εξαφανιστεί, καλυμμένη με πέτρες και κλαδιά.

Η εφημερίδα «Sabah» κάνει λόγο για την πρώτη ομολογία σε σχέση με το έγκλημα, σημειώνοντας ότι ένα άτομο που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών ομολόγησε ότι ο κοινοτάρχης του χωριού και θείος του κοριτσιού τού παρέδωσε τη σορό του μικρού κοριτσιού μέσα σε έναν σάκο και αυτός το μετέφερε στο ρέμα.

Ο θείος του κοριτσιού ήταν το πρώτο άτομο που συνελήφθη ως ύποπτο για την εξαφάνιση της Ναρίν και, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είχε διαφορές με τον πατέρα του κοριτσιού και αδελφό του και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το είχε απειλήσει στο παρελθόν.

Μετά την ανακάλυψη της σορού της 8χρονης Ναρίν, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 24 ατόμων, μεταξύ των οποίων τη μητέρα, τον πατέρα, τα δύο αδέλφια, τους τέσσερις θείους και τη σύζυγο του αρχικά συλληφθέντος θείου.

How are so many Kurdish children disappearing and found dead, from areas with high levels of Turkish Military surveillance?

An area with 24/7 surveillance on Kurds, but when their children disappear, no evidence or witnesses?

What is the Turkish government up to? pic.twitter.com/wdegxswZx6

— Haks ☀️ (@iAmHaks) September 8, 2024