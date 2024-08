Κρατούμενοι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν φρουρούς και συνέλαβαν ομήρους σε ρωσική φυλακή

Κρατούμενοι που κρατούσαν μαχαίρια και είπαν πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, επιτέθηκαν σήμερα σε φρουρούς σε ρωσική σωφρονιστική αποικία και συνέλαβαν ομήρους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν από τους ειδησεογραφικούς ιστότοπους, τον Mash, έδειξε τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους. Ο ένας από αυτούς φώναξε ότι είναι «μουτζαχεντίν» της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και ότι πήραν τον έλεγχο της φυλακής, που βρίσκεται στην πόλη Σουροβίκινο, περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά του Βόλγκογκραντ, πρωτεύουσας της νοτιοδυτικής ομώνυμης ρωσικής επαρχίας.

Τουλάχιστον τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με στολή φαίνονται πεσμένοι στο πάτωμα ή κάθονται μέσα σε λίμνες αίματος. Τρεις κείτονται ακίνητοι, ένας με κομμένο λαιμό. Άλλος ένας στέκεται σε μια πόρτα όπου ένας άνδρας με μαχαίρι τον κρατάει από τον λαιμό. Ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής σκοτώθηκε, όμως από το βίντεο η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευθεί συνάγεται ότι ο απολογισμός των θανάτων είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερος.

Η σωφρονιστική υπηρεσία ανέφερε σε μια δήλωση: «Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μιας πειθαρχικής επιτροπής, κατάδικοι συνέλαβαν ομήρους μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού καταστήματος. Μέτρα λαμβάνονται αυτή τη στιγμή για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Υπάρχουν απώλειες». Η φυλακή θεωρείται σωφρονιστική αποικία «αυστηρού καθεστώτος», δηλ. με αυστηρές συνθήκες κράτησης και έχει χωρητικότητα έως και 1.241 ανδρών κρατουμένων.

Ειδησεογραφικοί ιστότοποι με διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας δημοσιοποίησαν τα ονόματα έως και τεσσάρων από τους φερόμενους επιτιθέμενους, αναφέροντας πως είναι υπήκοοι του Ουζμπεκιστάν και του Τατζικιστάν. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Η Ρωσία, οι υπηρεσίες άμυνας και ασφάλειας της οποίας είναι επικεντρωμένες στον πόλεμό της στην Ουκρανία, έχει δει πρόσφατα μια απότομη αύξηση των επιθέσεων ισλαμιστών μαχητών.

