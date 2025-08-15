Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικό λιμάνι στην περιφέρεια Αστραχάν

0

Πρόκειται για σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού του στρατού της Μόσχας

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, χτυπώντας πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι αυτό ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε σημερινή ανακοίνωσή τους.