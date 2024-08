Αλέν Ντελόν: Η πολυτάραχη ζωή του, οι ρόλοι που τον καθιέρωσαν και οι διάσημοι έρωτες με σύμβολα του σεξ – Η υπόθεση του σωματόφυλακά του

Ένα ιερό τέρας του γαλλικού, αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένας ενστικτώδης ηθοποιός με φλογερή ομορφιά, αλλά και δηλωμένος αντιδραστικός με υπερτροφικό «εγώ», ο Αλέν Ντελόν έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

«Ο Αλέν Φαμπιάν, η Ανούσκα, ο Αντονί, καθώς και ο (σκύλος του) Λούμπο, με απέραντη θλίψη ανακοινώνουν πως έφυγε ο πατέρας τους. Έσβησε ειρηνικά στο σπίτι του στο Ντουσί, έχοντας γύρω του τα τρία παιδιά του και τους δικούς του», ανακοινώνουν με μια φωνή τα παιδιά του, γυρίζοντας την πλάτη σε μήνες ενδοοικογενειακών καβγάδων μέσω των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης για την τύχη του σταρ, που ήταν εξασθενημένος από την ασθένεια.

«Ο ηθοποιός του 'Γυμνοί στον ήλιο', της 'Πισίνας' και του 'Δολοφόνου με το αγγελικό πρόσωπο' απεβίωσε γύρω στις 03:00», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιός του, ο Αντονί.

Ο ηθοποιός, με σπάνιες εμφανίσεις στον κινηματογράφο μετά το τέλος των χρόνων του '90, είχε επιστρέψει στα πρωτοσέλιδα το καλοκαίρι του 2023, όταν τα τρία παιδιά του είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της γυναίκας που τον φρόντιζε και η οποία εμφανιζόταν μερικές φορές ως σύντροφός του, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται την αδυναμία του. Ακολούθησε μια μάχη μεταξύ τους σχετικά με την υγεία του ηθοποιού, που είχε εξασθενήσει το 2019 έπειτα από ένα εγκεφαλικό.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, το Μάιο 2019, είχε επιστρέψει στο κόκκινο χαλί των Καννών για να του απονεμηθεί ένας τιμητικός Χρυσός Φοίνικας. «Είναι κατά κάποιο τρόπο μια μεταθανάτια τιμή, που μου γίνεται στη διάρκεια της ζωής μου», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

«Θα φύγω, αλλά δεν θα φύγω πριν σας ευχαριστήσω», είχε προσθέσει ο Αλέν Ντελόν, ο οποίος έζησε τα τελευταία χρόνια του στην ιδιοκτησία του στο Ντουσί (Λουαρέ), που περιτριγυρίζεται από ψηλούς τοίχους και στην οποία είχε πει από παλιά πως θέλει να ταφεί, όχι μακριά από τα σκυλιά του.

«Ο Αλέν βρίσκεται σε μια βαθιά, επιλεγμένη μοναξιά, σε έναν άλλο κόσμο, στο παρελθόν μαζί με πλάσματα που αγάπησε πολύ (...) Η δυστυχία του ήταν πάντα παρούσα», έλεγε στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2015, πριν από τα 80α γενέθλια του σταρ, η πρώην σύντροφός του Μιρέιγ Νταρκ.

«Ο καλύτερος και ο χειρότερος, ταυτόχρονα απρόσιτος και τόσο προσιτός, ψυχρός και καυτός», συνόψιζε η Μπριζίτ Μπαρντό για τα 80 χρόνια του ηθοποιού.

Ο Ντελόν, ένας ιδιοφυής ενστικτώδης ηθοποιός, απείχε πολύ από τους εγκεφαλικούς ηθοποιούς. Περηφανευόταν πως δεν δούλεψε ποτέ την τεχνική του και βασιζόταν στο χάρισμά του, ένα μοναδικό μίγμα φλογερής ομορφιάς και απότομης ψυχρότητας.

«Δεν είναι ένας φυσιολογικός ηθοποιός, ο Αλέν Ντελόν. Είναι ένα αντικείμενο του πόθου. Δεν είναι καν σέξι, ούτε αρρενωπός, ούτε θηλυκός: είναι μια διαβολική ομορφιά», υπογράμμιζε ο ηθοποιός Βενσάν Λεντόν στο ντοκιμαντέρ «Revolvers» το 2012.

«Εγώ μπορώ να κοιτάζω φωτογραφίες του Αλέν Ντελόν για ώρες», είχε προσθέσει. «Είναι ό,τι πιο ωραίο για να βλέπεις στον κόσμο, ο Αλέν Ντελόν. Όλα είναι τέλεια. Είναι πιο ωραίο να τον κοιτάζεις απ' ό,τι μια ωραία γυναίκα».

Το υλικό αυτό ήταν χρυσάφι για τους σκηνοθέτες και αριθμός ταινιών του είναι μνημεία της Εβδόμης Τέχνης. Μεταξύ αυτών οι ταινίες «Γυμνοί στον ήλιο» του Ρενέ Κλεμάν (1960), που του έδωσε διεθνή αίγλη, «Ο Ρόκο και τα αδέλφια του» (1960) και «Ο Γατόπαρδος» (1963 του Ιταλού Λουκίνο Βισκόντι ή «Η πισίνα» του Ζακ Ντερέ (1969).

Σ' αυτή την τελευταία ταινία, ο Ντελόν πρωταγωνιστεί δίπλα σε εκείνη με την οποία αποτελούσε πριν από μερικά χρόνια το πιο διάσημο ζευγάρι, την Ρόμι Σνάιντερ.

Μερικές από τις θυελλώδεις σχέσεις του ηθοποιού ήταν ακόμη με τις: Κλαούντια Καρντινάλε, Μάριαν Φέιθφουλ, Τζέιν Φόντα.

Ο σημαντικότερος σκηνοθέτης στην καριέρα του ήταν ο Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, ο οποίος τον σκηνοθέτησε σε δύο αριστουργήματα, τις ταινίες «Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο» (1967) και «Ο κόκκινος κύκλος» (1970), πριν από την ταινία «Ο μπάτσος» το 1972.

Το 1985 κέρδισε το Βραβείο Σεζάρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Η ιστορία μας (1984). Το 1991, έλαβε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας. Στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου του απονεμήθηκε η τιμητική Χρυσή Άρκτος. Επίσης το 2019 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για την συνολική προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

Το 1997 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηθοποιία, σε ηλικία 62 ετών.

Μολονότι όμως όλοι θαυμάζουν τον ηθοποιό Ντελόν, ως άνθρωπος συχνά επικρινόταν και θεωρούνταν αντιπαθητικός.

Μερικοί τον κατηγόρησαν για τις τοποθετήσεις του υπέρ του φίλου του, του ηγέτη της άκρας δεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν, υπέρ της θανατικής ποινής ή εναντίον της ομοφυλοφιλίας, την οποία είχε χαρακτηρίσει «αντίθετη στη φύση».

Της επιστροφής του στις Κάννες το Μάιο 2019 είχε εξάλλου προηγηθεί μια πολεμική, καθώς φεμινίστριες είχαν αμφισβητήσει την τιμή που επρόκειτο να του γίνει.

Δηλωμένος δεξιός, νοσταλγός των χρόνων του Ντε Γκωλ, επικρινόταν επίσης για τον εγωισμό του και για τη συνήθειά του να μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο.

Οι γονείς του, Εντίτ και Φαμπιάν Ντελόν χώρισαν όταν ο Αλέν ήταν τεσσάρων ετών. Αμφότεροι ξαναπαντρεύτηκαν και, ως αποτέλεσμα, ο Ντελόν απέκτησε μια ετεροθαλή και δύο ετεροθαλείς αδελφούς.

Όταν οι γονείς του χώρισαν, ο Ντελόν στάλθηκε να ζήσει με ανάδοχους γονείς. Μετά τον θάνατο των ανάδοχων γονέων, οι γονείς του ανέλαβαν ξανά από κοινού την επιμέλειά του.

Φοίτησε σε καθολικό οικοτροφείο, το πρώτο από τα πολλά σχολεία από τα οποία αποβλήθηκε λόγω απείθαρχης συμπεριφοράς. Αφησε το σχολείο στα 14 του και εργάστηκε για λίγο στο κρεοπωλείο του πατριού του. Κατετάγη στο Γαλλικό Ναυτικό, τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία 17 ετών, και κατά τη διάρκεια του 1953-1954 υπηρέτησε ως πεζοναύτης στον Πρώτο Πόλεμο της Ινδοκίνας.

Μετά τη ναυτική του θητεία, στα 1956, ο Ντελόν επέστρεψε στη Γαλλία και ξεκίνησε να εργάζεται ως σερβιτόρος, αχθοφόρος, γραμματέας και βοηθός πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε φίλος με την ηθοποιό Μπριζίτ Ομπέρ και ενώθηκε της σε ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ των Καννών, απ’ όπου θα ξεκινούσε η κινηματογραφική του καριέρα.

🚨 La star du cinéma Français et international, l'acteur Alain Delon, est décédé à l'âge de 88 ans, annoncent ses enfants. (via AFP)

Στις Κάννες, ο Ντελόν εντοπίστηκε από έναν ανιχνευτή ταλέντων του Αμερικανού παραγωγού Ντέιβιντ Σέλζνικ. Μετά από μια οντισιόν, ο Σέλζνικ του πρόσφερε συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μάθει αγγλικά.

Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλο του ήταν στην ταινία Sois belle et tais-toi (1958), στην οποία συμμετείχε και ο νεαρός τότε ηθοποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό.

Στη συνέχεια, ο Ντελόν έπαιξε στη ρομαντική ταινία Κριστίν (1958), δίπλα στη Ρόμι Σνάιντερ. Ντελόν και Σνάιντερ ξεκίνησαν μια ερωτική σχέση, η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα εκείνη την εποχή.

Ο Ντελόν πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία Οι γυναίκες είναι αδύναμες (Faibles femmes, 1959), η οποία υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και ήταν η πρώτη από τις ταινίες του Ντελόν που προβλήθηκε στην Αμερική.

Στη συνέχεια ο Ντελόν έπαιξε σε δύο ταινίες που του εξασφάλισαν τη διεθνή φήμη. Το 1960, εμφανίστηκε στην ταινία Γυμνοί στον ήλιο (Plein Soleil) δίπλα στον Μορίς Ρονέ σε σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμάν, που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ, το οποίο βασίστηκε στο μυθιστόρημα «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» της Πατρίσια Χάισμιθ.

Στη συνέχεια έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του» (1960).

Ο Ντελόν έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1961 με το έργο του Τζον Φορντ «Κρίμα που είναι πόρνη» με τη Ρόμι Σνάιντερ στο Παρίσι. Η παράσταση έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων.

Συναντήθηκε ξανά με τον Ρενέ Κλεμάν στην ιταλική κωμωδία για τον φασισμό, «Che gioia vivere» (1961). Πιο δημοφιλής ήταν μια σπονδυλωτή ταινία με πολλούς αστέρες, το Amours célèbres (1961), όπου ο Ντελόν υποδύθηκε τον Αλβέρτο Γ’ της Βαυαρίας απέναντι από την Μπριζίτ Μπαρντό. Περίπου αυτή την εποχή ο Ντελόν πιθανολογήθηκε ως πρωταγωνιστής στον «Λόρενς της Αραβίας». Ο Πίτερ Ο’Τουλ τελικά πήρε τον ρόλο.

Η φήμη του ενισχύθηκε περαιτέρω όταν δούλεψε ξανά με τον Λουκίνο Βισκόντι για τον Γατόπαρδο με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και την Κλαούντια Καρντινάλε. Αυτή ήταν η έβδομη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς στη Γαλλία και Η μεγάλη ληστεία του καζίνο ήταν η έκτη.

Ο Γατόπαρδος προβλήθηκε επίσης ευρέως στις ΗΠΑ από τη 20th Century Fox. Ο Ντελόν ήταν πλέον ένας από τους πιο δημοφιλείς σταρ στη Γαλλία.

Την 1η Οκτωβρίου 1968 ένας ρακοσυλλέκτης εντόπισε στη χωματερή του Ελανκούρ έξω από το Παρίσι το πτώμα σε αποσύνθεση του 31χρονου Σέρβου Στέφαν Μάρκοβιτς, του πρώην γραμματέα και σωματοφύλακα του Αλέν Ντελόν. Το πτώμα ήταν καλυμμένο με έναν πλαστικό μουσαμά.

Η εισαγγελική έρευνα στρέφεται αρχικά στην κατεύθυνση του ήδη διάσημου ηθοποιού και της συζύγου του Ναταλί Ντελόν, με την οποία ο Μάρκοβιτς είχε σύντομο δεσμό. Στις 25 Ιανουαρίου του 1969 ο Αλέν Ντελόν θα κληθεί να καταθέσει για περισσότερες από 24 ώρες στην Εισαγγελία, που ερευνούσε την υπόθεση Μάρκοβιτς. Τελικά θα αφεθεί ελεύθερος, αφού δεν είχαν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, δεκάδες πυροβόλα όπλα και χιλιάδες φυσίγγια κατάσχεσαν οι γαλλικές αρχές από το σπίτι του Αλέν Ντελόν, στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας, όπως είχε ανακοινώσει η εισαγγελία του Μονταρζί σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Στο σπίτι του ηθοποιού βρέθηκαν και πάνω από 3.000 φυσίγγια, ενώ όπως είχε δηλώσει ο εισαγγελέας, «δεν έχει άδεια για κανένα από αυτά τα όπλα». Η έρευνα διατάχθηκε, αφότου ένας δικαστικός υπάλληλος που στάλθηκε στο σπίτι του Αλέν Ντελόν, παρατήρησε ένα όπλο, ειδοποιώντας έναν δικαστή.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, βρέθηκαν σκοπευτικά όπλα, κυρίως κατηγορίας Α και Β, καθώς και συλλεκτικά όπλα. Μάλιστα, οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι ο ηθοποιός «δεν είχε κάποια εξουσιοδότηση που του επέτρεπε να κατέχει πυροβόλο όπλο».

Στο Paris Match, ο μεγαλύτερος γιος του Αλέν Ντελόν, είχε βάλλει κατά της ετεροθαλούς αδελφής του, Aνούσκα, την οποία κατηγορούσε ότι έκρυβε την επιδεινούμενη διανοητική κατάσταση του πατέρα τους. «Ένα άτομο που είναι ικανό να χειραγωγεί την οικογένειά του και να της λέει ψέματα όπως έκανε, είναι ικανό για τα πάντα», δήλωνε.

Ο 59χρονος Αντονί Ντελόν κατέθεσε μήνυση εναντίον της στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Άντονι Ντελόν, η Ανούσκα, του απέκρυψε διάφορες ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2019 και 2022, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του Αλέν Ντελόν, οι οποίες αποκάλυψαν σαφή επιδείνωση των γνωστικών του ικανοτήτων.

Ο Αντονί Ντελόν πιστεύει ότι η αδελφή του «απέκρυψε» την κατάσταση του Αλέν Ντελόν, θέτοντάς τον σε κίνδυνο. Αυτό συνέβαινε ιδιαίτερα με την κυρία που τον «πρόσεχε», την ηθοποιό, Χιρομί Ρολέν, η οποία βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο των παιδιών του διάσημου ηθοποιού.

Οι βιογράφοι του υποστήριξαν ότι η ταραχώδης σχέση του Ντελόν με τον Άντονι και τον Αλέν Φαμπιέν -που έγιναν και οι δύο ηθοποιοί- οφείλεται στο γεγονός ότι τους έβλεπε ως αντιπάλους. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εγωισμός του, τόσο αβέβαιος όσο και τεράστιος,τον ​​έκανε να θεωρεί τους γιους του ως πιθανούς αντιπάλους που έπρεπε να συντρίψει», έγραψε η Le Monde.

« Puisque tel est ton plus grand et plus profond regret – je le sais –, viens : je te mène à ton père et à ta mère afin que pour la première fois, enfin, tu les voies ensemble. »

Alain Delon (1935-2024) pic.twitter.com/p6k1yvl9GK

— Victor Eyraud (@EyraudVictor) August 18, 2024