Επίθεση των Ουκρανών στο Κουρσκ: Οι ουκρανικές δυνάμεις προέλασαν έως και 10 χλμ. εντός της Ρωσίας – «Ξέρουμε να αιφνιδιάζουμε» είπε ο Ζελένσκι

Σε συναγερμό βρίσκεται η περιφέρεια του Κουρσκ στη Ρωσία μετά την επίθεση της Ουκρανίας, καθώς οι μάχες συνεχίζονται ακόμη και η επίσημη ενημέρωση δίνεται με το σταγονόμετρο, κυρίως από τη Μόσχα, αφού το Κίεβο τηρεί «σιγή ιχθύος»

Η μόνη επίσημη αναφορά από την ουκρανική πλευρά προέρχεται από αιχμές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είπε κατά τη διάρκεια παρουσίασης πως «οι πάντες μπορούν να δουν ότι ο ουκρανικός στρατός ξέρει πως να αιφνιδιάζει. Και ξέρει πως να πετυχαίνει αποτελέσματα».

Μέχρι στιγμής, μόνο η Μόσχα δίνει στοιχεία για την ουκρανική επίθεση, σημειώνοντας ότι σκοτώθηκαν 660 Ουκρανοί στρατιώτες και ότι καταστράφηκαν 82 τεθωρακισμένα οχήματα. Επίσης, πρόσθεσε ότι σκοτώθηκαν δύο Ρώσοι στρατιώτες και πως τραυματίστηκαν 24 άτομα συνολικά.

Russian soldiers waving a white flag of surrender in the Kursk region Russia. pic.twitter.com/JjERqOA1gj

Δημοσίευμα του Sky News έγραψε ότι με βάση αναφορές οι Ουκρανοί φέρεται να έπιασαν 40 Ρώσους αιχμαλώτους και να έχουν διεισδύσει τουλάχιστον 10 χλμ. στο Κουρσκ.

BREAKING:

🇷🇺🇺🇦 The Ukrainians now are shooting and killing every Russian civilian they meet in the Kursk region of Russia.

A 24-year-old girl was also killed in cold blood. pic.twitter.com/09RDLfSxj9

— Megatron (@Megatron_ron) August 8, 2024