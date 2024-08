Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς – Ήταν ο «εγκέφαλος» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξολόθρευσε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε το συγκρότημα όπου κρυβόταν ο Ντέιφ και μαζί του σκοτώθηκαν και άλλοι μαχητές της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024