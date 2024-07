Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» – Μεγάλη βλάβη στη Microsoft «έριξε» τα συστήματα σε τράπεζες, αεροδρόμια και μέσα ενημέρωσης

Ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, όπως αεροδρόμια, εταιρίες μέσων ενημέρωσης και τράπεζες. Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από το τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις.

«Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη» επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις – από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών ως μέσα ενημέρωσης- και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρεάζει πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

«Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα», επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX

