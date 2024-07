Ο Μπάιντεν καλεί να απαγορευθεί ο τύπος τουφεκιού εφόδου που χρησιμοποιήθηκε κατά του Τραμπ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Τρίτη —για ακόμη μια φορά— να απαγορευθεί ο τύπος του ημιαυτόματου τουφεκιού εφόδου που χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο στην απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του και υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ.

«Βοηθήστε με να απαλλάξουμε τους δρόμους της Αμερικής από αυτά τα πολεμικά όπλα. Ένα AR-15 χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ (…) Είναι καιρός να απαγορευθούν» τα τουφέκια του είδους, είπε ο Δημοκρατικός κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας.

Επιπλέον ο Μπάιντεν παραδέχτηκε ότι είναι γέρος, αλλά επισήμανε πως η εμπειρία της ζωής του μπορεί να φέρει σοφία. «Ήμουν νέος και τώρα είμαι γέρος. Ωστόσο, δεν έχω δει τους δίκαιους να εγκαταλείπονται. Και δεν θα δω τους δίκαιους εγκαταλελειμμένους».

«Ελπίζω ότι, με την ηλικία να έχω επιδείξει λίγη σοφία», τόνισε ο ίδιος και συνέχισε. «Να τι ξέρω: Ξέρω πώς να λέω την αλήθεια. Ξέρω το σωστό από το λάθος. Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά. Και ξέρω ότι ο καλός Θεός δεν μας έφερε ως εδώ για να μας αφήσει τώρα. Έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ασχοληθούμε».

Join me at the 2024 NAACP National Convention as I deliver remarks. https://t.co/9WdzNzt1TE

— President Biden (@POTUS) July 16, 2024