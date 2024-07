Ανθρωποκυνηγητό στη Βρετανία για τον εντοπισμό 26χρονου που σκότωσε εκφωνητή του BBC, τη γυναίκα του και τις 2 κόρες του

Η βρετανική αστυνομία εξαπέλυσε σήμερα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος είναι πιθανόν οπλισμένος με μία βαλλίστρα και θεωρείται ύποπτος ότι σκότωσε με «στοχευμένο» τρόπο τρεις γυναίκες, μία γυναίκα και τις δύο κόρες της, στο σπίτι τους, σε μία μικρή πόλη στο βόρειο Λονδίνο.

Χθες το βράδυ, στο Μπάσεϊ, στο Χερτφορντσάιρ, τρεις γυναίκες, ηλικίας 25, 28 και 61 ετών, βρέθηκαν «πολύ σοβαρά τραυματισμένες» από αστυνομικούς, που κλήθηκαν στο σημείο, αναφέρει η αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4

«Οι γυναίκες, οι οποίες ανήκουν στην ίδια οικογένεια, υπέκυψαν λίγο μετά» την άφιξη των διασωστών στο σημείο, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Τα θύματα είναι η σύζυγος και δύο από τις κόρες ενός εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού του BBC, του σχολιαστή ιπποδρομιών Τζον Χαντ, όπως έγινε γνωστό από τον βρετανικό όμιλο.

Η αστυνομία αναζητά τον Κάιλ Κλίφορντ, έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών, η φωτογραφία του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα βρετανικά ΜΜΕ.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨

Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we're seeking Clifford in connection with the incident.

He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6

— Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024