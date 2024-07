Η Σάρον Στόουν έχασε 18 εκατ. δολάρια μετά το εγκεφαλικό – «Ένας βουδιστής μοναχός μου είπε ότι μετενσαρκώθηκα στο ίδιο σώμα»

Για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, η οποία της κόστισε 18 εκατομμύρια δολάρια, μίλησε η Σάρον Στόουν.

Σε συνέντευξη στο Hollywood Reporter, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο εγκεφαλικό που υπέστη το 2001, μετά το οποίο χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να αναρρώσει, ενώ δίπλα της βρέθηκαν τόσο οι σωστοί άνθρωποι όσο και άτομα που την εκμεταλλεύτηκαν.

«Είχα αποταμιεύσει 18 εκατ. δολάρια, αλλά όταν είδα τον τραπεζικό μου λογαριασμό είχαν χαθεί όλα. Το ψυγείο μου, το τηλέφωνό μου, τα πάντα ήταν σε ονόματα άλλων ανθρώπων. Δεν είχα καθόλου χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιπέτεια με την υγεία της, την άλλαξε ολοκληρωτικά ως άνθρωπο, ενώ τα τελευταία χρόνια η σταρ του Χόλιγουντ ζωγραφίζει και διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ.

«Ένας βουδιστής μοναχός μου είπε ότι μετενσαρκώθηκα στο ίδιο σώμα», είπε και συμπλήρωσε ότι «είχα μια εμπειρία θανάτου και μετά, με έφεραν πίσω. Η αίσθηση της όσφρησής μου, η όρασή μου, η αφή μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω για μερικά χρόνια, Πολλοί πίστευαν ότι θα πέθαινα».

Η Σάρον Στόουν πλέον έχει αναρρώσει πλήρως και λέει ότι «αποφάσισα να μην κολλήσω στο ότι είμαι άρρωστη, ούτε σε οποιαδήποτε πικρία ή θυμό. Αν δαγκώσεις τον σπόρο της πικρίας, δεν σε αφήνει ποτέ. Αλλά αν κρατάς την πίστη, ακόμα κι αν αυτή η πίστη έχει το μέγεθος ενός σπόρου μουστάρδας, θα επιβιώσεις. Έτσι, τώρα ζω για τη χαρά».

Sharon Stone says she was left with ‘zero money’ after losing $18 million in savings following 2001 stroke https://t.co/MRofx2ry4M pic.twitter.com/mpGbAe6yr4

— Page Six (@PageSix) July 10, 2024