Μελέτης Ηλίας: Υπάρχει τρομερή ανεργία στον καλλιτεχνικό χώρο

Για την επαγγελματική ανασφάλεια της δουλειάς του ηθοποιού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μελέτης Ηλίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Ανδρέου και το ένθετο Enjoy, που κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη Δημοκρατία.

Μέσα σε αυτή την οικονομική ακρίβεια, τη συνεχή κρίση, πόσο δύσκολο έχει γίνει το επάγγελμα του ηθοποιού;

Η επαγγελματική ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του ηθοποιού. Αυτό από το 2010 και μετά έχει ενταθεί περισσότερο. Πλέον ανά τέσσερις μήνες οι ηθοποιοί αναζητούν εργασία ξανά και ξανά.

Υπάρχει τρομερή ανεργία στον καλλιτεχνικό χώρο. Κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν από τις δραματικές σχολές πάνω από 400 ηθοποιοί κάθε χρόνο, φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να βρουν δουλειά ως ηθοποιοί.

Από τη μεριά μου, ωστόσο, στάθηκα τυχερός, μπορεί να ήταν δύσκολα και για μένα τα πράγματα στην αρχή, αλλά νιώθω πλέον προνομιούχος, γιατί έχω παίξει και σε πολύ καλές και επιτυχημένες σειρές μυθοπλασίας και σε ωραία θεατρικά έργα, αλλά και σε εξαιρετικές κινηματογραφικές ταινίες.

Πάντα προσπαθώ να έχω δουλειά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, να υπάρχει μια εναλλακτική διέξοδος, αν κάτι δεν πάει καλά, καθώς τα έξοδα τρέχουν, έχεις παιδιά, οικογένεια, υποχρεώσεις.