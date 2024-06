Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στο κρατίδιο Μαχαράστρα της Ινδίας

Ένα μαχητικό αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα, ελαφρά τραυματισμένοι.

Το μαχητικό Su-30MKI συνετρίβη κοντά στο χωριό Σιράσγκαον, 194 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μουμπάι, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Μαχαράστρα. Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από τα φλεγόμενα συντρίμμια του μαχητικού, λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του.

🇮🇳⚡ Indian Air Force's Sukhoi Su-30MKI fighter jet crashes In Maharashtra

The aircraft took off from Ozar in Maharashtra's Nashik and was on a test flight after being overhauled by the Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

The pilot and the co-pilot managed to eject safely but… pic.twitter.com/hAzZieCVs4

