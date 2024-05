Ομιλία Πούτιν για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας: Η Μόσχα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την απειλήσει

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα πως η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση παγκόσμιων δυνάμεων, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την απειλήσει, στην ομιλία του για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν απευθυνόταν σε Ρώσους στρατιώτες όλων των βαθμίδων στην Κόκκινη Πλατεία.

«Οι στρατηγικές δυνάμεις μας είναι πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης», είπε ο Πούτιν σε μια σύντομη ομιλία καθώς λεπτές νιφάδες χιονιού έπεφταν στην τεράστια πλατεία.

Αφού κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή, ο Πούτιν τελείωσε την ομιλία του με τις ακόλουθες λέξεις: «Για τη Ρωσία! Για τη νίκη! Ζήτω!» δίνοντας το σήμα σε χιλιάδες στρατιώτες να απαντήσουν με τρεις δυνατές ζητωκραυγές.

Putin's speech at the Victory Day Parade, Main Points:

◾Attempts to distort the truth about World War II hinder those who pursue a colonial policy based on lies.

◾Revisionism and mockery of history, justification of Nazism, are part of the general policy of Western elites.… pic.twitter.com/9hjQhIvNgV

