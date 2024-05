Επεισόδια και 32 συλλήψεις σε πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για τη Γάζα

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για τη Γάζα, που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων.

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας ο θεσμός να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

A pro-Palestinian protest in the Dutch capital pulled a cheeky prank after riot police violently broke down an encampment at the Amsterdam University. The large crowd chanted anti-Gaza war slogans, blocked downtown streets & denounced Israel’s ongoing military operations. https://t.co/TfmYsWFVOg

— Australian Talk (@australiantalk) May 9, 2024