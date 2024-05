Πολύνεκρη τραγωδία στην Κίνα από κατάρρευση τμήματος αυτοκινητοδρόμου – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης στην Κίνα, όταν κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με το Associated Press και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2:10 τα ξημερώπατα τοπική ώρα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ στην νότια Κίνα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 18 αυτοκίνητα βρέθηκαν στο κενό, όταν το οδόστρωμα χάθηκε στην κυριολαξία από κάτω τους.

May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in Guangdong province collapsed at around 2:10am, and 18 vehicles fell into the sinkhole.

31 people were rescued and sent to the hospital. One of them died afterwards…https://t.co/X6QY2zwKdshttps://t.co/cKcJF8YwLB pic.twitter.com/8cUgXonCGR

