Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής σκοτώθηκε από ουκρανικό drone

Ο Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής Σεμιόν Ερέμιν, που εργαζόταν για τη ρωσική εφημερίδα Izvestia, σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε ουκρανική επίθεση με drone στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια την εφημερίδα.

Όπως ανέφερε η ρωσική εφημερίδα, ο 42χρονος Ερέμιν τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έγινε επίθεση με ουκρανικό drone ενώ εκείνος επέστρεφε από ταξίδι σε ρωσική μονάδα στην περιοχή της Ζαπορίζια. «Ο πολεμικός ανταποκριτής της Izvestia Σεμιόν Ερέμιν σκοτώθηκε στις 19 Απριλίου κατά τη διάρκεια επίθεσης με ουκρανικά drones στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια όπου είχε πάει για ρεπορτάζ», σύμφωνα με την εφημερίδα.

#SemyonYeremin, a military correspondent of the Russian media outlet #Izvestiya, has died in the special operation zone in #Ukraine

He was killed in an attack by a Ukrainian FPV drone, Izvestia reported. #RussiaUkraineWar

Yeremin, who had been a special correspondent for the… pic.twitter.com/0VmTP2kyqE

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 19, 2024