Απίστευτο λάθος του Μπάιντεν: Ζήτησε από το Ισραήλ να μην εισβάλει στη Χάιφα που είναι… ισραηλινή πόλη

Γνωστός για τις γκάφες του είναι ο Τζο Μπάιντεν που, ενώ έχει όλα τα «εφόδια» στο να μην κάνει λάθη, εκείνος εξακολουθεί να μπερδεύεται… Αυτή τη φορά, ο αμερικανός πρόεδρος το τερμάτισε, καθώς σε συνέντευξή του, την περασμένη Τρίτη, μπέρδεψε την ισραηλινή πόλη-λιμάνι Χάιφα με το τελευταίο καταφύγιο αμάχων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, τη Ράφα.

Ο 81χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την γκάφα ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Reshad Hudson του Nexstar Media, σχετικά με το σχέδιό του να κερδίσει ξανά φιλοπαλαιστίνιους ψηφοφόρους στον απόηχο του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

«Έχω συναντηθεί μαζί τους, νούμερο ένα», είπε ο Μπάιντεν. «Νούμερο δύο, ξεκαθάρισα ότι πρέπει να αυξήσουμε κατά πολύ την ποσότητα τροφής, νερού και υγειονομικής περίθαλψης που πηγαίνει στη Γάζα, η τρίτη ήταν όμως…. φαρμακερή: Και το ξεκαθάρισα στους Ισραηλινούς, μην προχωρήσετε στη Χάιφα», πρόσθεσε, προφανώς εννοώντας τη Ράφα.

Biden is confused, again: “I made it clear to Israel, don’t move on to Haifa!” pic.twitter.com/SD0n4zOZkS

— Clash Report (@clashreport) April 18, 2024