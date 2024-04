Νεκρή η 38χρονη μητέρα που μαχαιρώθηκε στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ όταν προσπάθησε να προστατεύσει το μωρό της

Μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction στα ανατολικά του Σίδνεϊ είναι μία 38χρονη μητέρα, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από τον δράστη στην προσπάθειά της να προστατεύσει το εννέα μηνών μωρό της.

Τόσο η συγκεκριμένη γυναίκα όσο και το παιδάκι, μαχαιρώθηκαν από τον 40χρονο, ωστόσο η ίδια κατάφερε να δώσει το βρέφος σε δύο άντρες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Vincent’s, οπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το μωρό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω των τραυμάτων που έφερε στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μαζί με άλλα επτά άτομα.

Credit to these two for doing their bit.

A 9 month old baby, and its mother, stabbed by a terrorist scumbag.

If I had seen what they described, I don’t think I’d be functioning properly.#Bondi #Sydney #Australia

pic.twitter.com/hgip9iknBw

— Steve 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@LordCLQTR) April 13, 2024