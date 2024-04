Αυστραλός πρωθυπουργός για τη σφαγή στο εμπορικό κέντρο: Μόνος του φαίνεται να έδρασε ο δράστης – Άγνωστα τα κίνητρα του

Μόνος του φαίνεται πώς έδρασε ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

«Για εμάς όλους αυτό το βράδυ, οι φρικτές σκηνές από το Bondi Junction (το όνομα του εμπορικού κέντρου) ξεπερνούν κάθε λέξη και κατανόηση», επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.

🚨UPDATE: At least one man shot by police following stabbing attack in Bondi Junction Westfield, Sydney

More to follow pic.twitter.com/8viTnEriW0

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) April 13, 2024