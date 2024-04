Χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νότια Ρωσία

Πλημμύρες απειλούν την περιφέρεια Κουργκάν στη νότια Ρωσία, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή περισσότερων από 19.000 ανθρώπων, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ημέρες αφού άνευ προηγουμένου πλημμύρες προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων στην περιφέρεια των Ουραλίων.

Επικαλούμενο τον τοπικό κλάδο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, το πρακτορείο ειδήσεων «TASS» μετέδωσε ότι τουλάχιστον 4.000 κατοικίες μπορεί, επίσης, να πληγούν, ενώ στην περιφέρεια έχουν ληφθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης. Πλημμύρες, που χαρακτηρίζονται από τις χειρότερες σε διάστημα δεκαετιών, έπληξαν τις τελευταίες ημέρες σειρά ρωσικών περιφερειών στην οροσειρά των Ουραλίων και τη Σιβηρία, καθώς και τμήματα του γειτονικού Καζακστάν, αφού ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης έσπασε ένα φράγμα.

Στην πόλη Ορσκ, στην περιφέρεια του Ορενμπούργκ, οργισμένοι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια από τον πρόεδρο της ρωσικής ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμαρτυρόμενοι ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει αρκετά, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χειρότερων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί.

Rescuers helped people to evacuate as flood waters rose in Russia’s Urals after Europe's third-longest river burst through a dam, flooding at least 6,000 homes and forcing thousands of people to flee https://t.co/4ERmLVu77E pic.twitter.com/EGKbVbvNjT

Ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, Αλεξάντρ Κουρένκοφ, μετέβη αεροπορικώς σήμερα στην περιφέρεια, για να καταγράψει την κατάσταση, κατόπιν εντολής του Πούτιν. Ο Κουρένκοφ θα επισκεφθεί επίσης τις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν στα Ουράλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Ήδη λαμβάνονται εκεί προληπτικά μέτρα. Οι ομάδες διάσωσης έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τα μέσα του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έχουν τεθεί σε συναγερμό», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η στάθμη του ποταμού Ουράλη, ο οποίος πηγάζει από την οροσειρά των Ουραλίων και χύνεται στην Κασπία, αυξήθηκε κατά αρκετά μέτρα μέσα σε διάστημα ωρών την Παρασκευή και έσπασε φράγμα που είχε δημιουργηθεί εν είδει αναχώματος στην πόλη Ορσκ, 1.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well.

The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues… https://t.co/gbYm9CNA8V pic.twitter.com/wtPHFvkZ1W

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 7, 2024