Τέλος στο θρίλερ στην Ολλανδία: Απελευθερώθηκαν οι όμηροι, συνελήφθη ο δράστης – Δείτε βίντεο

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία στο κλαμπ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας. Το θρίλερ έληξε με τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φορούσε μπαλακλάβα βγαίνοντας από το κλαμπ.

«Ο τελευταίος όμηρος μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Ένα άτομο συνελήφθη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. «Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή».

Δημοσιογράφοι στο σημείο είπαν ότι άνδρας βγήκε από το κλαμπ με τα χέρια στον αέρα, στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε περιπολικό.

Ειδικές αστυνομικές μονάδες είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, στο κέντρο της πόλης Έντε, για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση ομηρίας, ανέφερε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία της Ολλανδίας είχε ανακοινώσει ότι αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις όμηροι.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και έχει ζητήσει από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

