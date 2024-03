Συναγερμός στην Ολλανδία: Πολίτες κρατούνται όμηροι σε καφέ – Εκκενώθηκαν 150 σπίτια

Άνθρωποι κρατούνται σήμερα όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Reuters, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή γύρω από το κτίριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στον τόπο του επεισοδίου, ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι 150 κατοικίες εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ το κέντρο της πόλης έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το κίνητρο. Προς το παρόν, τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την οποία δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η εφημερίδα de Telegraaf ανέφερε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι νωρίς σήμερα το πρωί άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι στο μπαρ Petticoat από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά.

Ο αριθμός των ομήρων δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερα με πέντε άτομα.

⚡️Hostage Situation in Netherlands - Bomb Squad Deployed

A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.

Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3

— RT_India (@RT_India_news) March 30, 2024