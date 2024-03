Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε αμφιθέατρο στη Ρωσία – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς και πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αμφιθέατρο στο δημαρχείο της πόλης Κρόκους κοντά στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροδφορίες, τουλάχιστον τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο αμφιθέατρο και άνοιξαν πυρ κατά του κοινού που παρακολουθούσε συναυλία. Την ώρα εκείνη στο αμφιθέατρο βρισκόταν εκατοντάδες άνθρωποι.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

BREAKING - Multiple fatalities reported after shooting in a Moscow concert hall in Russia, concert hall reportedly on fire

#BREAKING Suspected terror attack reported in Moscow.

There has been a shooting at Crocus City Hall in Moscow.

Hundreds of people were in the building at the time of the attack.

At least 3 attackers active.

After the shooting, the concert hall was engulfed in flames.… pic.twitter.com/6s0hwc9Bni

