Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Οδησσού όπου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στοκέντρο της Οδησσού, όπου βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση μετονΟυκρανόι Πρόεδρο,Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το κέντρο της πόλης. Το πλήγμα έγινε κοντά σε εκκλησία, ενώ μέσα σε αυτήν υπήρχε κόσμος.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

