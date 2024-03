Η πρώτη δημόσια φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον μετά την περιπέτεια της υγείας της, που δεν ενέκρινε το παλάτι

Η Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι για πρώτη φορά μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο. Η φωτογραφία δείχνει την πριγκίπισσα της Ουαλίας μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η μητέρα της κοντά στο κάστρο του Ουίνσδορ.

Η πριγκίπισσα, φορώντας γυαλιά ηλίου, φωτογραφήθηκε σε μεγάλη απόσταση στη θέση του συνοδηγού και οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στην αμερικανική ιστοσελίδα Fox News μετά από παγκόσμιες εικασίες που ακολούθησαν για την υγεία της πριγκίπισσας. Η συνοδευτική έκθεση αναφέρει ότι «διατηρεί χαμηλό προφίλ … ή προσπαθεί, ούτως ή άλλως».

Οι φωτογραφίες λέγεται ότι τραβήχτηκαν λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας, υποδηλώνοντας ότι η πριγκίπισσα και η μητέρα της μπορεί να επέστρεφαν από το σχολείο. Είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίζεται μετά την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν περπάτησε στο Sandringham με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Οι φωτογραφίες δεν εγκρίθηκαν από το Παλάτι του Κένσινγκτον, το οποίο έχει υπογραμμίσει τακτικά την επιθυμία της πριγκίπισσας να κρατήσει το θέμα της υγείας της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας .

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024