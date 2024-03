Προσφυγή της Νικαράγουας στο Διεθνές Δικαστήριο κατά της Γερμανίας για τη Λωρίδα της Γάζας

Η Νικαράγουα κατηγορεί τη Γερμανία ενώπιον του κορυφαίου δικαστικού θεσμού του ΟΗΕ ότι διευκολύνει τη διάπραξη «γενοκτονίας» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας το Ισραήλ και αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Η χώρα της κεντρικής Αμερικής κατέθεσε προσφυγή εναντίον της Γερμανίας «εξαιτίας της φερόμενης αθέτησης των υποχρεώσεών της δυνάμει της διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας» (1948), εξήγησε το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

PRESS RELEASE: #Nicaragua institutes proceedings against #Germany and asks the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/RtdImbNben pic.twitter.com/UdsKZmDdxS

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 1, 2024