Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά συγκεντρωμένου πλήθους

Ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή, δήλωσε σήμερα ισραηλινή πηγή, ενώ οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν, ότι πάνω από 70 άνθρωποι που περίμεναν για βοήθεια, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Σε ανακοίνωση του ο ισραηλινός στρατός δήλωσε, ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς σπρώχτηκαν και ποδοπατήθηκαν, στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά, ενώ το περιστατικό είναι υπό εξέταση. Όπως καταγγέλλει η Χαμάς, περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο συμβάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ιστότοπου Times Of Israel.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, o αριθμός των θυμάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και φθάνει τους 104 νεκρούς Παλαιστίνιους.

🚨 HORRIFIC MASSACRE! At least 100 starving Palestinians have been killed and over 250 injured after Israeli tanks opened fire at hundreds of Palestinians desperately waiting for humanitarian aid in Northern #Gaza.

Israeli snipers also targeted anyone who attempted to reach… pic.twitter.com/Jss5iQfS0c

— DOAM (@doamuslims) February 29, 2024