Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της επίθεσης σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο – Βίντεο κατέγραψε τις κινήσεις τους

Φύλλο και φτερό κάνουν την περιοχή του Βοσπόρου οι Αρχές για να βρουν τους δράστες των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία στον Βαθυρύακα (Μπουγιούκβτερέ) και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας.

Όπως επισημαίνει το T24, τα δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους με full face μάσκες και πυροβολήσαν στο κεφάλι ένα άτομο, το οποίο βρίσκονταν μεταξύ των εκκλησιαζομένων.

Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί ο κόσμος έπεσε στο πάτωμα για να προφυλαχθεί και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj

— 🌕 Mister_ Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 28, 2024