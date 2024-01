Πειρατές κατέλαβαν ελληνόκτητο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ – Ένας Έλληνας στο πλήρωμα

Ένοπλοι κατέλαβαν το πρωί της Πέμπτης δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ πρόκειται για το τάνκερ «ST NIKOLAS».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των μελών του πληρώματος είναι και ένας Έλληνας που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey το δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ε-Τζασκ στο Ιράν όταν ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν 4-5 ένοπλοι.

BREAKING: Oil tanker in the Gulf of Oman boarded by 'unauthorised' men in military uniforms

— Sky News (@SkyNews) January 11, 2024