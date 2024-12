Σήμα κινδύνου από ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα τρίτο πλοίο αντιμετωπίζει πρόβλημα στη Μαύρη θάλασσα όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο TASS.

Την ίδια ώρα, πετρέλαιο ξεβράστηκε κατά μήκος «δεκάδων χιλιομέτρων» της ρωσικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας, αφού δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές λόγω καταιγίδας το Σαββατοκύριακο.

Another Russian tanker is now sinking in the Black Sea pic.twitter.com/WJ0wGbAKpd

Tο TASS δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το τρίτο δεξαμενόπλοιο, ωστόσο το κανάλι Baza Telegram ανέφερε ότι ανήκει στην ίδια σειρά με τα δύο προηγούμενα – τα πλοία Volgoneft ηλικίας άνω των 50 ετών.

The third tanker of the Volgoneft series, loaded with fuel oil, has sent a distress signal in the area of ​​the port of Kavkaz in the Black Sea. According to the Russians, the vessel has experienced a cargo leak.

The captain of the tanker Volgoneft-109 sent a distress signal on… pic.twitter.com/fYHtHjJ8xK

— ★V141NG★🏴‍☠️ 𝕏 (@inexorable_swe) December 17, 2024