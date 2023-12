Μυστήριο με τον θάνατο συνεργάτη του Πούτιν – Φέρεται να έπεσε από παράθυρο του τρίτου ορόφου

Βουλευτής της Δούμας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, βρέθηκε νεκρός σε αυλή έξω από το σπίτι του καθώς φέρεται να έπεσε από παράθυρο του τρίτου ορόφου, μεγαλώνοντας τον κατάλογο αξιωματούχων της ρωσικής ελίτ που πεθαίνουν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τους τελευταίους μήνες.

Ο Βλαντιμίρ Εγκόροφ, βουλευτής της Δούμας της Πόλης του Τομπόλσκ από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, έπεσε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου ενός σπιτιού ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram Baza.

Someone upset #Putin?

A councillor from the Tsar's "United Russia" party for some reason decided to "fall out of a window" in #Tobolsk.

Vladimir Egorov was just 46. His body was discovered earlier today. pic.twitter.com/svslsk5p7b

— Tim White (@TWMCLtd) December 27, 2023