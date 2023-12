Οι Ουκρανοί βύθισαν ρωσικό πλοίο στην Κριμαία – Ο Ζελένσκι κάνει λόγο για νέα προσθήκη στα ρωσικά υποβρύχια

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα από τα πολεμικά πλοία της υπέστη ζημιές σε μια επίθεση του Κιέβου στην Κριμαία, ένα νέο πλήγμα για τη Μόσχα στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για τις «ζημιές» που υπέστη το αποβατικό πλοίο Novotcherkassk κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Άμυνας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, του ανέφερε πως το πλοίο «υπέστη ζημιές τη νύχτα κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με τη συνδρομή πυραύλων κρουζ», στην πόλη Φεοντόσια.

Ο ουκρανικός στρατός διαβεβαίωσε πως «κατέστρεψε» αυτό το πλοίο, το οποίο μετέφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed ιρανικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί συχνά η Μόσχα στον πόλεμο.

Η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 02.30 τοπική ώρα με τη βοήθεια πυραύλων κρουζ της «τακτικής αεροπορίας», έγινε γνωστό από την πολεμική αεροπορία με μήνυμά της στο Telegram.

Ο διοικητής της Μικόλα Όλεστσουκ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου καταγράφεται μία έκρηξη και φλόγες.

This is the clearest video so far of the Ukrainian missile strike against the Russian Ropucha-class landing ship in Crimea.

According to some reports, 87 Russians were killed in the huge explosion pic.twitter.com/VXyWpQWtgD

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023