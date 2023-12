Μακελειό στην Πράγα: Τι έγραφε στο ημερολόγιο του ο 24χρονος δράστης που σκόρπισε τον θάνατο – Το χρονικό της τραγωδίας

Η Τσεχία πενθεί μετά το μακελειό με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 24 τραυματίες σε πανεπιστήμιο της Πράγας. Η Τσεχική Δημοκρατία κήρυξε το Σάββατο εθνική ημέρα πένθους, ενώ ο πρόεδρος Πετρ Πάβελ εξέφρασε τη «μεγάλη θλίψη» και την «οργή του για την εντελώς αχρείαστη» απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία «εξουδετερώθηκε», πιστεύεται ότι σκότωσε επίσης τον πατέρα του και ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες μαζικές εκτελέσεις στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

H πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων, ενημερώνοντας τους Έλληνες που βρίσκονται στην Πράγα να αποφεύγουν τη μετάβαση τους στην Πλατεία Jan Palach στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Όλα έγιναν στο περίβλεπτο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας, όπου λίγο αγρότερα βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο ο 24χρονος φοιτητής – δράστης, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

The gunmen who killed more than 15 people in #Prague has been identified as university student David Kozak. Gas bombs, ammunition + pyrotechnics were allegedly found in the basement of his house. Reports allege he had psychological problems pic.twitter.com/s9QhYRlieq

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, πολύ κοντά σε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Καρόλου, του 14ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν. Οι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί αναζητούσαν τον 24χρονο προτού εκείνος να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο, όταν βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του στο χωριό Χόστουν, στα δυτικά της Πράγας. Ο νεαρός άνδρας «έφυγε για την Πράγα λέγοντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος σκότωσε τον πατέρα του.

Αστυνομικοί ερεύνησαν πρώτα το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο φοιτητής επρόκειτο να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Όμως εκείνος είχε πάει σε ένα άλλο, γειτονικό κτίριο και δεν τον βρήκαν εγκαίρως.

«Στις 13:59 λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς» είπε ο Βόντρασεκ, προσθέτοντας ότι η μονάδα ταχείας επέμβασης έφτασε στον χώρο μέσα σε 12 λεπτά.

«Στις 14:20, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μας είπαν ότι είδαν το ασάλευτο σώμα του δράστη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, με βάση μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 24χρονος αυτοκτόνησε.

Another photo of the Prague university shooter 🤮🤮 #prag #prague 💔🙏 pic.twitter.com/oSxPiRaTCt

Επικαλούμενος μια έρευνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Βόντρασεκ είπε ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» την επίθεση από μια «παρόμοια περίπτωση που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Αφήστε με να παρουσιάσω τον εαυτό μου. Ονομάζομαι David.

Πάντα ήθελα να κάνω μακελειό σε σχολείο και μετά να αυτοκτονήσω. Ευχαριστώ την Alina Afanaskina για την πολύτιμη βοήθεια της.

Πάντα ήθελα να σκοτώσω, νόμιζα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον…Όταν ο Ilnaz πυροβόλησε (σ.σ. Ρώσος μακελάρης του 2021 για επίθεση στο Καζάν), αντιλήφθηκα ότι είναι καλύτερο να δολοφονήσω μαζικά άτομα, από το να σκοτώνω μεμονωμένα. Έκατσα… Περίμενα… Ονειρευόμουν… Το ήθελα… αλλά η Alina έφτασε πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν να ήταν θεόσταλτη».

#pragueshooting #prague can’t believe he ( david kozak )maintained a diary on telegram😓. And people are reacting with hearts to his messages 😣 what kind of society are we making. pic.twitter.com/pUNgaSD7tK

Σημειώνεται ότι στις 11 Μαΐου 2021 ο 19χρονος Ilnaz Galyaviev εισέβαλε σε σχολείο του Καζάν και δολοφόνησε επτά μαθητές και δύο δασκάλους, ενώ πέρα από τους πυροβολισμούς, είχε τοποθετήσει και βόμβα στο κτίριο.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος», υπογράμμισε ο Βόντρασεκ.

Κανείς από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την ταυτοποίηση των θυμάτων επειδή οι πυροτεχνουργοί δεν έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία εκκένωσε το πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας ως προσωρινό καταφύγιο μια αίθουσα συναυλιών, στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η χειρότερη μαζική δολοφονία στην Τσεχία από το 1993, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητο κράτος, προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο. «Σοκαρισμένος» από τα γεγονότα δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Πετρ Πάβελ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τον τσεχικό λαό έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Τζο και Τζιν Μπάιντεν και ηγέτες άλλων χωρών εξέφρασαν την «αλληλεγγύη» τους στους Τσέχους.

Οι πολύνεκρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Τσεχία, όμως έχουν σημειωθεί κάποιες την τελευταία δεκαετία. Το 2015 ένας 63χρονος σκότωσε επτά άνδρες και μία γυναίκα, προτού να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα σε ένα εστιατόριο στην πόλη Ουχέρσκι Μπροντ. Το 2019 ένας άνδρας σκότωσε επτά ανθρώπους στην αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου, στην Οστράβα. Ο δράστης αυτοκτόνησε περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση.

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTING STUDENTS STOOD ON LEDGE FOR SAFETY

David Kozak opened fire on the 4th floor of the Faculty of Philosophy building.

Students climbed out of the windows and sat on the ledge to escape.

One of the girls fell.

Once again not a Muslims so… pic.twitter.com/Taln1s5QyU

