Μακελειό στην Πράγα: Βίντεο-σοκ με τον 24χρονο φοιτητή να σκορπάει το θάνατο στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου

Σοκαριστικό είναι το βίντεο με τον 24χρονο φοιτητή, που σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο περίβλεπτο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

Δείτε το βίντεο:

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023