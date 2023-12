«Ήταν θυμωμένος και κακότροπος» αποκαλύπτει φίλη του Μάθιου Πέρι μιλώντας για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Για τον Μάθιου Πέρι μίλησε μία στενή του φίλη του αποκαλύπτοντας ότι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ήταν θυμωμένος και κακότροπος. Όπως δε είπε αναφερόμενη στον ηθοποιό έκανε ενέσεις τεστοστερόνης.

Ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τα Φιλαράκια, πέθανε πριν από περίπου δύο μήνες και η ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε πως ο θάνατός του οφείλεται σε χρήση κεταμίνης και πνιγμό.

Νέο δημοσίευμα όμως του PageSix, επισημαίνει πως τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ο αγαπητός ηθοποιός είχε αλλάξει πολύ στη συμπεριφορά του. Στενή φίλη του Πέρι, δήλωσε στο μέσο, πως τις εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ήταν «θυμωμένος και κακότροπος», επειδή έκανε ενέσεις τεστοστερόνης.

Εκπρόσωπος του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες δήλωσε: «Το Τμήμα Ιατροδικαστών της κομητείας του Λος Άντζελες (DME) προσδιόρισε ως αιτία θανάτου του 54χρονου ηθοποιού Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης».

Η έκθεση του ιατροδικαστή σημειώνει ότι εκτός από τη θανατηφόρα ποσότητα κεταμίνης που αναμιγνύεται με το φάρμακο που μοιάζει με οπιοειδή βουπρενορφίνη, το οποίο χρησιμοποιείται για για να ανακουφίσει τον πόνο και να βοηθήσει με τον εθισμό στα οπιοειδή, ο ηθοποιός έπαιρνε Tammoxifen για να χάσει βάρος, αντιδιαβητικά φάρμακα και γλειφιτζούρια νικοτίνης.

Πριν πεθάνει προσπαθούσε να κόψει το κάπνισμα. Ο βοηθός του είπε ότι κάπνιζε περίπου δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα.

«Στην κρεβατοκάμαρα, υπήρχαν πολλά άδεια και μισογεμισμένα μπουκάλια φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν στον αποθανόντα, καθώς και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, πεπτικά βοηθήματα και καραμέλες», ανέφερε η έκθεση.

