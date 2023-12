Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έχουν ανακαλύψει περισσότερα από 800 φρεάτια τούνελ της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς με σήραγγες και μπούνκερ από τις 27 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και έχουν καταστρέψει περισσότερα από τα μισά από αυτά, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έλεγε πριν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που μετράει ήδη οκτώ εβδομάδες, ότι έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με σήραγγες -ένα δίκτυο που σε έκταση συγκρίνεται με το σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης- για προστασία και για χρήση ως επιχειρησιακή της βάση.

Αυτό τα κατέστησε πρωταρχικούς στόχους για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με διαπεραστικά πυρομαχικά και μηχανικούς του στρατού που χρησιμοποιούν ρομπότ για χαρτογράφηση ή εκρηκτικό ζελέ, το οποίο μπορεί να διασκορπιστεί στα περάσματα (των τούνελ).

"Τα φρεάτια των τούνελ εντοπίστηκαν σε περιοχές αμάχων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονταν κοντά ή μέσα σε κτίρια όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, τζαμιά και παιδικές χαρές", αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο στρατός.

The IDF says troops have discovered more than 800 tunnel shafts in the Gaza Strip since the beginning of the ground offensive. Around 500 of them have already been destroyed, either by setting off large amounts of explosives inside, or sealing them. The IDF says it has also… pic.twitter.com/DcURlywcyO

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 3, 2023