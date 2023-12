Ο μικρός από το «Μόνος στο Σπίτι» μεγάλωσε και απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

0

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έσμιξε ξανά με την τηλεοπτική «μαμά» του, Κάθριν Ό Χάρα

Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ έχι πλέον ο πρωταγωνιστής της κλασικής χριστουγενιάτικης ταινίας «Μόνος στο σπίτι», Μακόλεϊ Κάλκιν.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων που έγινε την Παρασκευή, ο ηθοποιός εμφανίστηκε συγκινημένος έχοντας στο πλευρό του την αρραβωνιαστικιά του, επίσης ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ, και τους δύο μικρούς τους γιους.

Η ηθοποιός Κάθριν Ό Χάρα , η τηλεοπτική «μαμά» του μικρού... Κέβιν στην πρώτη ταινία και στη συνέχειά της "Home Alone 2: Lost in New York", ήταν επίσης παρούσα στην τελετή.

«Σε ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνη στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές, για να μοιραστείς αυτή την ευτυχισμένη περίσταση. Είμαι τόσο περήφανη για σένα», είπε.