Φιλιππίνες: Βομβιστική επίθεση σε πανεπιστήμιο – Τουλάχιστον τρεις νεκροί κι εννέα τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι εννέα τραυματίστηκαν έπειτα από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο, στην πόλη Μαράουι των Φιλιππίνων.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε γύρω στις 07:30 (σ.σ. 01:30 ώρα Ελλάδος) το γυμναστήριο όπου είχαν συγκεντρωθεί καθολικοί φοιτητές και εκπαιδευτικοί για την κυριακάτικη λειτουργία, όπως μετέδωσαν το δίκτυο GMA και ο ραδιοφωνικός σταθμός DZBB.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λάνα ντελ Σουρ, ο Μαμιντάλ Αντιόνγκ ο νεότερος, καταδίκασε τη «βομβιστική επίθεση» στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο «κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας». Απευθυνόμενος «στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την παράλογη πράξη βίας και τρομοκρατίας», ο κυβερνήτης απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και δεσμεύτηκε πως θα φροντίσει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του πανεπιστημίου στο Facebook, εκφράζεται «βαθύτατη θλίψη και αποτροπιασμός για την πράξη βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής συγκέντρωσης» και ανακοινώνεται ότι αναστέλλονται τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας.

