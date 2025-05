Ενεργοποιήθηκε ξανά το ηφαίστειο Κανλάον στις Φιλιππίνες – Εντυπωσιακές εικόνες

0

Η ηφαιστειακή τέφρα έχει φθάσει σε ύψος «περίπου τριών χιλιομέτρων»

Ένα ηφαίστειο στις κεντρικές Φιλιππίνες μπήκε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας γκρίζα τέφρα σε μεγάλο ύψος και διασπείροντας ηφαιστειακά υλικά στην περιοχή.

Το Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, είχε επίσης ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο.

Είχε ήδη κηρυχτεί συναγερμός τρίτου επιπέδου –στην πεντάβαθμη κλίμακα– κατά τη διάρκεια ηφαιστειακής έκρηξης τον Δεκέμβριο, που παρέμεινε αμετάβλητος σήμερα, με την ακτίνα στην οποία είναι υποχρεωτική η εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών να διατηρείται στα έξι χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

Kanlaon volcano in the Philippines has had an explosive eruption. Not sure if it's still ongoing. Waiting for more information. pic.twitter.com/zivzbr6OdJ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 12, 2025

Παρακείμενα χωριά είχαν ήδη αδειάσει από τους κατοίκους τους όταν διατάχθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση τον Δεκέμβριο.

Η έκρηξη «μέτριας» ισχύος σημειώθηκε «στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 02:55» (τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 21:55 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας πως η διάρκειά της ήταν κάπου πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηφαιστειακή τέφρα έχει φθάσει σε ύψος «περίπου τριών χιλιομέτρων».

Τον Αύγουστο του 1996, απρόσμενη έκρηξη στο ηφαίστειο Κανλάον είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις περιπατητές που βρίσκονταν κοντά στην κορυφή.