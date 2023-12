Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σκοτώθηκε στη Γάζα εικονολήπτης του τουρκικού πρακτορείου Anadolu από ισραηλινό βομβαρδισμό

Το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι ένας εικονολήπτης του, που εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης (freelancer), έπεσε νεκρός στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τον Μουντασίρ ες Σαβάφ, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία συγγενή του είχε χάσει σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του στην περιοχή αλ Ντουρτζ της νότιας Γάζας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Προ ημερών το ίδιο τουρκικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Μουντασίρ ες Σαβάφ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο σε ισραηλινό βομβαρδισμό, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους μέλη της οικογένειας του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Μουσταφά ες Σαβάφ, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής στη Γάζα.

BREAKING | The journalist Montaser Mustafa Al-Sawaf, a photographer for the Turkish Anadolu Agency, has been martyred in Gaza City due to the Israeli aggression on the Strip. pic.twitter.com/yfoH9KOPnt

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023