Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αυτοί είναι οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Λίγο ως μέσα στο σκοτάδι, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς, είδαν οι συγγενείς των απαχθέντων ανθρώπων από το Ισραήλ. Η παλαιστινιακή οργάνωση άφησε ελεύθερους ορισμένους και η εφημερίδα haaretz παρουσιάζει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που λυτρώθηκαν. Πρόκειται για γυναίκες και παιδιά που βρέθηκαν για 49 ημέρες στα χέρια της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η 34χρονη Ντορόν Κατζ – Άσερ και οι δύο κόρες της 4 και 2 ετών, απήχθησαν ενώ επισκέπτονταν το κιμπούτς Nir Oz, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Η μητέρα της Κατζ – Άσερ, Εφράτ Κατζ, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής. Ο σύντροφος της Εφράτ απήχθη και μεταφέρθηκε στη Γάζα μαζί με την πρώην σύζυγό του Μαργκαλίτ Μόζες.

