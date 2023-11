Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί εμποδίζουν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα

Από τις πρώτες ώρες ισχύος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς, αρκετοί είναι οι εκτοπισμένοι που αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα μέσα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκόψει την πρόσβαση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, το οποίο έχουν χαρακτηρίσει ως «ζώνη επιχειρήσεων».

Δημοσιογράφος της Haaretz, επικαλούμενος παλαιστινιακές αναφορές, λέει ότι 15 Παλαιστίνιοι, που προσπάθησαν να περάσουν προς τη βόρεια Γάζα, δέχτηκαν πυρά του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Wafa, επτά Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Deir al-Balah στην κεντρική Γάζα. Νωρίτερα, οι IDF είχαν πετάξει φυλλάδια που προειδοποιούσαν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο».

#BREAKING: Seven Palestinians injured as the #Isreali occupation army opens fire on citizens attempting to return to the northern #Gaza Strip. pic.twitter.com/JlPr77ZOw7

— Quds News Network (@QudsNen) November 24, 2023