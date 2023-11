Σοκ στο Χόλιγουντ: O Τζέιμι Φοξ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα μέσα σε εστιατόριο

Ο Τζέιμι Φοξ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η καταγγελία της γυναίκας, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023, υποστηρίζει – σύμφωνα με το «People»- ότι το περιστατικό έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2015, στο Catch, στη Νέα Υόρκη.

Το φερόμενο ως θύμα, που αναφέρεται ως «Jane Doe», ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο κατάστημα όπου είδε τον συνιδρυτή του Catch Hospitality Group, Mark Birnbaum, να κάθεται ένα τραπέζι πιο πέρα και να πίνει ποτά με τον 55χρονο Φοξ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Eric Marlon Bishop.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή πλησίασε με μια φίλη της το τραπέζι του Φοξ, για να βγάλουν μια φωτογραφία με τον διάσημο ηθοποιό. Ισχυρίστηκε ότι εκείνος απάντησε: «Σίγουρα μωρό μου, οτιδήποτε για σένα» και προχώρησε στη λήψη πολλών φωτογραφιών.

